 Artık lige dönelim – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Artık lige dönelim

    Artık lige dönelim
    Sarı-lacivertli takımda gözler artık Bursaspor maçına çevrildi. Futbolcular, kendi aralarında yaptıkları toplantıda zorlu deplasmanda 3 puan için kenetlenirken, "Beşiktaş derbisi artık geride kaldı. Süper Lig'de gereksiz puan kayıpları yaşadık. Şampiyonluk iddiamızı sürdürmek için Bursaspor'u mutlaka yenmeliyiz" diyerek sözbirliği yaptılar.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:37
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