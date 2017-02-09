Artık lige dönelim

Sarı-lacivertli takımda gözler artık Bursaspor maçına çevrildi. Futbolcular, kendi aralarında yaptıkları toplantıda zorlu deplasmanda 3 puan için kenetlenirken, "Beşiktaş derbisi artık geride kaldı. Süper Lig'de gereksiz puan kayıpları yaşadık. Şampiyonluk iddiamızı sürdürmek için Bursaspor'u mutlaka yenmeliyiz" diyerek sözbirliği yaptılar.