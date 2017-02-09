''1 sene daha bizimle kal''
F.Bahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, deneyimli hoca ile ilgili en net bilgiyi paylaştı. Sarı-lacivertli idareci “Başkan, Advocaat’a 1 yıllık teklif yaptı. O da düşünmek için süre istedi” dedi.
'BURAYI ÇOK SEVİYOR'
FB TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Şekip Mosturoğlu, Başkan Aziz Yıldırım'ın Dick Advocaat'a 1 yıllık teklif yaptığını duyurdu. Sarılacivertli idareci "Başkan bizzat teklifini yaptı. Advocaat da düşünmek için süre istedi. Hocamız hem şehri hem de kulübü çok seviyor. Beşiktaş derbisinde yaşananlardan dolayı ayrılmak istediğine dair dedikodular var. Ayrıca düşünmek lazım. Van Persie gibi, Advocaat gibi isimler gelmezse kim gelecek Türkiye'ye? Bir şeyleri konuşurken önünü arkasını düşünmek gerekiyor. Bu isimler dünyaca marka isimler " ifadelerini kullandı.
KRASNODAR'I YERİNDE İZLEDİ
Fenerbahçe'nin hocası Dick Advocaat, Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Krasnodar'ın hazırlık maçlarını takip etmek üzere İspanya'ya gitmişti. Deneyimli çalıştırıcı, Rus ekibinin 2 maçını yerinde izledi. Advocaat detaylı bir rapor hazırlayarak Krasnodar'ın artı ve eksi yönlerini oyuncularına ezberletecek.
KALIRSA KADROYU BAŞTAN KURACAK
Dick Advocaat'ın F.Bahçe'de mutlu olduğu ancak devam etme şartları bulunduğu bildirildi. Hollandalı çalıştırıcı özellikle yetersiz bulduğunu söylediği kadroda ciddi anlamda değişikliğe gitmek istiyor. İşte Dick Advocaat ile birlikte yardımcıları Cor Pot ve Mario Been'in hazırladığı rapor...
-Jeremain Lens ve Moussa Sow'un bonservisleri kesinlikle alınmalı.
-Hasan Ali Kaldırım ve Volkan Demirel'in sözleşmeleri yenilenmeli.
-Yüksek maaşlı yedek oyuncuya gerek yok. Takımın enerjisi düşüyor. Kadroda asları zorlayacak iştahlı gençler olmalı.
-Fenerbahçe'yi kariyer kapısı değil para kapısı gibi gören oyuncularla sözleşme yapılmamalı.
-Volkan Demirel'in yaşı ilerledi. Mutlaka birinci sınıf bir kaleci transfer edilmeli.
-Takımın yaş ortalaması düşürülmeli. Enerjik ve dinamik futbolcular kadroya katılmalı.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:10
- ''Oynayacak kupa bulamazsın!''
Toplam 1
Yorum
BJK 1903 Şekip Mosturoğlu.ORMAN SÜT KUPASI DEDI DIYE ELESTIRIYORSUN PEKI KENDI BASKANIN AZIZ ZAMANINDA BIR TENEKE KUPASI DEYINCE NEDEN ELESTIRMEDIN
- ''Kjaer elime vurdu''
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Yorum
AKDENIZLİ izleyıcı olarak ızledım bır galatasaray tarafdarı olarak yazıyorum en az fener oyuncusu 3 mac ceza verılmesı lazım bız tv lerde ailemızle !
- Riekerink savaşı!
Toplam 1
Yorum
Yetti Gari Bruma bencilin teki kes gitsin aklı başına gelir belki ayrıca Rodrigues daha iyi oyuncu .
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