 ''1 sene daha bizimle kal'' – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    ''1 sene daha bizimle kal''

    ''1 sene daha bizimle kal''

    F.Bahçe Asbaşkanı , deneyimli hoca ile ilgili en net bilgiyi paylaştı. Sarı-lacivertli idareci “Başkan, Advocaat’a 1 yıllık teklif yaptı. O da düşünmek için süre istedi” dedi.

    Sarı-lacivertli ekipte Dick Advocaat puan olarak geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran Vitor Pereira'nın çok gerisinde kalsa da yönetimin Hollandalı çalıştırıcıya güveni tam. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, Advocaat'ın sezona kendi kurduğu takımla başlamadığını belirterek önümüzdeki yıl daha verimli çalışabileceğini düşünüyor. Önce sonra da Mahmut Uslu'nun "Adam gibi adam" dedikleri deneyimli teknik direktörün sözleşme uzatıp uzatmayacağı konusundaki en net bilgiyi dün Asbaşkan Şekip Mosturoğlu paylaştı.

    'BURAYI ÇOK SEVİYOR'
    FB TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Şekip Mosturoğlu, Başkan Aziz Yıldırım'ın 'a 1 yıllık teklif yaptığını duyurdu. Sarılacivertli idareci "Başkan bizzat teklifini yaptı. Advocaat da düşünmek için süre istedi. Hocamız hem şehri hem de kulübü çok seviyor. Beşiktaş derbisinde yaşananlardan dolayı ayrılmak istediğine dair dedikodular var. Ayrıca düşünmek lazım. Van Persie gibi, Advocaat gibi isimler gelmezse kim gelecek Türkiye'ye? Bir şeyleri konuşurken önünü arkasını düşünmek gerekiyor. Bu isimler dünyaca marka isimler " ifadelerini kullandı.

    KRASNODAR'I YERİNDE İZLEDİ
    'nin hocası Dick Advocaat, Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Krasnodar'ın hazırlık maçlarını takip etmek üzere İspanya'ya gitmişti. Deneyimli çalıştırıcı, Rus ekibinin 2 maçını yerinde izledi. Advocaat detaylı bir rapor hazırlayarak Krasnodar'ın artı ve eksi yönlerini oyuncularına ezberletecek.

    KALIRSA KADROYU BAŞTAN KURACAK
    Dick Advocaat'ın F.Bahçe'de mutlu olduğu ancak devam etme şartları bulunduğu bildirildi. Hollandalı çalıştırıcı özellikle yetersiz bulduğunu söylediği kadroda ciddi anlamda değişikliğe gitmek istiyor. İşte Dick Advocaat ile birlikte yardımcıları Cor Pot ve Mario Been'in hazırladığı rapor...

    -Jeremain Lens ve Moussa Sow'un bonservisleri kesinlikle alınmalı.
    -Hasan Ali Kaldırım ve Volkan Demirel'in sözleşmeleri yenilenmeli.
    -Yüksek maaşlı yedek oyuncuya gerek yok. Takımın enerjisi düşüyor. Kadroda asları zorlayacak iştahlı gençler olmalı.
    -Fenerbahçe'yi kariyer kapısı değil para kapısı gibi gören oyuncularla sözleşme yapılmamalı.
    -Volkan Demirel'in yaşı ilerledi. Mutlaka birinci sınıf bir kaleci transfer edilmeli.
    -Takımın yaş ortalaması düşürülmeli. Enerjik ve dinamik futbolcular kadroya katılmalı.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:10
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