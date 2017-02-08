Yönetime sitem
F.Bahçe yönetimi, Beşiktaş'a tepki olarak derbi maçta en alt düzeyde temsil edilmişti.
Başkan Aziz Yıldırım cezalı olduğu için yer almadığı dev maçta, Mahmut Uslu, Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu gibi yönetimin ağır topları da hazır bulunmamış. Maçta sarı-lacivertlileri yönetimi sadece Metin Doğan temsil etmişti. Maçta olaylar çıkınca, takım bir anlamda sahipsiz kalmıştı. Sarı-lacivertli bazı futbolcuların, "Yöneticiler bu cehennemde bizi yalnız bıraktı" diye sitem ettikleri bildirildi.
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPACAK
F.Bahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, bugün saat 09.30'da FB TV'nin canlı yayın konuğu olacak. Mosturoğlu'nun 'Günaydın Fenerbahçe' adlı programda gündeme dair açıklamalar yapacağı, özellikle olaylı derbi ile ilgili bilgi paylaşımı yapacağı öğrenildi.
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPACAK
F.Bahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, bugün saat 09.30'da FB TV'nin canlı yayın konuğu olacak. Mosturoğlu'nun 'Günaydın Fenerbahçe' adlı programda gündeme dair açıklamalar yapacağı, özellikle olaylı derbi ile ilgili bilgi paylaşımı yapacağı öğrenildi.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 8 maç men yerine 5 bin TL!
Toplam 2
Yorum
Temple Tüm Türkiye gibi TFFde görmüştür hakemlerinin maçı nasıl katlettiğini aslında bir nevi kendilerini kurtaracaklar resmen sahada suç işlendi
- Zirveyi bırakmayız
Toplam 1
Yorum
eses Ankara'dan Haydi şimşekler gösterin kendinizi.Rakipleri ciddiye alırsanız bu ligde hiç bir takım sizi yenemez.Dualarım sizinle çünkü başka takım tutmam
- Marka değerini düşürmeyin!
Toplam 1
Yorum
Eren Fikret Orman , "Süt Kupası" diyerek marka değerini ayaklar altına aldı zaten...
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