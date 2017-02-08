 Yönetime sitem – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Yönetime sitem

    Yönetime sitem

    F.Bahçe yönetimi, Beşiktaş'a tepki olarak derbi maçta en alt düzeyde temsil edilmişti.

    Başkan Aziz Yıldırım cezalı olduğu için yer almadığı dev maçta, Mahmut Uslu, Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu gibi yönetimin ağır topları da hazır bulunmamış. Maçta sarı-lacivertlileri yönetimi sadece Metin Doğan temsil etmişti. Maçta olaylar çıkınca, takım bir anlamda sahipsiz kalmıştı. Sarı-lacivertli bazı futbolcuların, "Yöneticiler bu cehennemde bizi yalnız bıraktı" diye sitem ettikleri bildirildi.

    ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPACAK
    F.Bahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, bugün saat 09.30'da FB TV'nin canlı yayın konuğu olacak. Mosturoğlu'nun 'Günaydın ' adlı programda gündeme dair açıklamalar yapacağı, özellikle olaylı derbi ile ilgili bilgi paylaşımı yapacağı öğrenildi.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
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