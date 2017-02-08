Yaşananlar tam bir delilik
Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı elediği kupadaki gergin derbinin yankıları ülke sınırlarını aştı. Slovak basınına konuşan Martin Skrtel “Müthiş bir atmosferde oynadık. Yaşananlar delilikti. Kazanmayı bildik” dedi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Vodafone Arena'da Beşiktaş'ı Robin van Persie'nin tek golüyle 1-0 devirip adını çeyrek finale yazdırmıştı. Maç biteli günler olmasına rağmen yankıları hala sürüyor. Martin Skrtel, Slovak basınına gergin derbide yaşananları anlattı. Tecrübeli stoper, kariyerinde birçok büyük maçta forma giydiğini ancak derbideki tansiyonun daha önce hiç şahit olmadığı kadar yükseldiğini söyledi.
'KIRMIZI kart SONRASI KIZGINDI'
Slovak basınına açıklamalarda bulunan Martin Skrtel, Dusko Tosic ile Robin van Persie arasında yaşananları da paylaştı. 32 yaşındaki savunmacı "Çok zorlu bir maçtı. İki takım da turu atlamak için sonuna kadar savaştı. Gerginlik seviyesi zaman zaman çok yükseldi. Tosic kırmızı kart gördükten sonra bir hayli sinirlendi. Van Persie'nin üzerine yürüdü. Onlar 10 kişi kaldıktan sonra 2. yarı bizim için daha kolay oldu. Karşılaşma boyunca yaşananlar tam bir delilikti" ifadelerini kullandı.
'ÇOK ÖNEMLİ BİR ZAFER ELDE ETTİK'
Skrtel zorlu maçı ülke basınına şu sözlerle anlattı "Zihinsel yönü daha öne çıkan bir derbi maçı oldu. Daha sakin kalanın maçı kazanacağı belliydi. Müthiş bir atmosferde oynadık. Büyük baskıya rağmen sakin kalmayı başardık. Tüm olumsuz etkenlerin üzerinden geldik ve çok önemli bir zafer elde ettik" Bu arada Slovak basını maç boyunca sahaya yabancı maddeler atıldığını, bunlardan birinin Skrtel'in yanına düştüğünü de yazdı.
'KIRMIZI kart SONRASI KIZGINDI'
Slovak basınına açıklamalarda bulunan Martin Skrtel, Dusko Tosic ile Robin van Persie arasında yaşananları da paylaştı. 32 yaşındaki savunmacı "Çok zorlu bir maçtı. İki takım da turu atlamak için sonuna kadar savaştı. Gerginlik seviyesi zaman zaman çok yükseldi. Tosic kırmızı kart gördükten sonra bir hayli sinirlendi. Van Persie'nin üzerine yürüdü. Onlar 10 kişi kaldıktan sonra 2. yarı bizim için daha kolay oldu. Karşılaşma boyunca yaşananlar tam bir delilikti" ifadelerini kullandı.
'ÇOK ÖNEMLİ BİR ZAFER ELDE ETTİK'
Skrtel zorlu maçı ülke basınına şu sözlerle anlattı "Zihinsel yönü daha öne çıkan bir derbi maçı oldu. Daha sakin kalanın maçı kazanacağı belliydi. Müthiş bir atmosferde oynadık. Büyük baskıya rağmen sakin kalmayı başardık. Tüm olumsuz etkenlerin üzerinden geldik ve çok önemli bir zafer elde ettik" Bu arada Slovak basını maç boyunca sahaya yabancı maddeler atıldığını, bunlardan birinin Skrtel'in yanına düştüğünü de yazdı.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
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Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
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Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
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