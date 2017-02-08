 Yaşananlar tam bir delilik – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Yaşananlar tam bir delilik

    Yaşananlar tam bir delilik

    Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı elediği kupadaki gergin derbinin yankıları ülke sınırlarını aştı. Slovak basınına konuşan Martin “Müthiş bir atmosferde oynadık. Yaşananlar delilikti. Kazanmayı bildik” dedi

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Vodafone Arena'da Beşiktaş'ı Robin van Persie'nin tek golüyle 1-0 devirip adını çeyrek finale yazdırmıştı. Maç biteli günler olmasına rağmen yankıları hala sürüyor. Martin Skrtel, Slovak basınına gergin derbide yaşananları anlattı. Tecrübeli stoper, kariyerinde birçok büyük maçta forma giydiğini ancak derbideki tansiyonun daha önce hiç şahit olmadığı kadar yükseldiğini söyledi.

    'KIRMIZI kart SONRASI KIZGINDI'
    Slovak basınına açıklamalarda bulunan Martin Skrtel, Dusko Tosic ile Robin van Persie arasında yaşananları da paylaştı. 32 yaşındaki savunmacı "Çok zorlu bir maçtı. İki takım da turu atlamak için sonuna kadar savaştı. Gerginlik seviyesi zaman zaman çok yükseldi. Tosic kırmızı kart gördükten sonra bir hayli sinirlendi. Van Persie'nin üzerine yürüdü. Onlar 10 kişi kaldıktan sonra 2. yarı bizim için daha kolay oldu. Karşılaşma boyunca yaşananlar tam bir delilikti" ifadelerini kullandı.

    'ÇOK ÖNEMLİ BİR ZAFER ELDE ETTİK'
    zorlu maçı ülke basınına şu sözlerle anlattı "Zihinsel yönü daha öne çıkan bir derbi maçı oldu. Daha sakin kalanın maçı kazanacağı belliydi. Müthiş bir atmosferde oynadık. Büyük baskıya rağmen sakin kalmayı başardık. Tüm olumsuz etkenlerin üzerinden geldik ve çok önemli bir zafer elde ettik" Bu arada Slovak basını maç boyunca sahaya yabancı maddeler atıldığını, bunlardan birinin Skrtel'in yanına düştüğünü de yazdı.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:12
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