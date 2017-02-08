Volkan'a soruşturma
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı basketbol maçı sonrası Galatasaray’a küfürlü tezahürat yaptırdığı iddiasıyla Fenerbahçe kaptanı hakkında soruşturma başlattı
THY Euroleague'de F.Bahçe'nin evinde G.Saray'ı devirdiği maçın ardından taraftarlarla birlikte küfürlü tezahürat yapan Volkan Demirel hakkında soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Bürosu, başarılı eldivenin maç sonrasında Aslan'a karşı hakaret içerikli tezahürat yaptırdığına dair haberler ve eyleme ilişkin videolar bulunduğunu tespit etti. Volkan hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesine dair kanunun 14. maddesi kapsamında yasal gereği yapılmak üzere resen soruşturma açıldı.
KARŞILIKLI BAĞIRMIŞTI
Volkan Demirel, erkek basketbol takımının Galatasaray galibiyeti sonrası parkeye çıkmıştı. Önce sporcuları tebrik etmiş ardından Melih Mahmutoğlu ile birlikte sarı-kırmızılılara karşı küfürlü tezahüratta bulunan Volkan'ın görüntüleri uzun süre gündemi meşgul etmişti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Bürosu, başarılı eldivenin maç sonrasında Aslan'a karşı hakaret içerikli tezahürat yaptırdığına dair haberler ve eyleme ilişkin videolar bulunduğunu tespit etti. Volkan hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesine dair kanunun 14. maddesi kapsamında yasal gereği yapılmak üzere resen soruşturma açıldı.
KARŞILIKLI BAĞIRMIŞTI
Volkan Demirel, erkek basketbol takımının Galatasaray galibiyeti sonrası parkeye çıkmıştı. Önce sporcuları tebrik etmiş ardından Melih Mahmutoğlu ile birlikte sarı-kırmızılılara karşı küfürlü tezahüratta bulunan Volkan'ın görüntüleri uzun süre gündemi meşgul etmişti.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Volkan'a soruşturma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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