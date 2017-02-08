 Volkan'a soruşturma – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Volkan'a soruşturma

    Volkan'a soruşturma

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı basketbol maçı sonrası Galatasaray’a küfürlü tezahürat yaptırdığı iddiasıyla Fenerbahçe kaptanı hakkında soruşturma başlattı

    THY Euroleague'de F.Bahçe'nin evinde G.Saray'ı devirdiği maçın ardından taraftarlarla birlikte küfürlü tezahürat yapan hakkında soruşturma başlatıldı.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Bürosu, başarılı eldivenin maç sonrasında Aslan'a karşı hakaret içerikli tezahürat yaptırdığına dair haberler ve eyleme ilişkin videolar bulunduğunu tespit etti. Volkan hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesine dair kanunun 14. maddesi kapsamında yasal gereği yapılmak üzere resen soruşturma açıldı.

    KARŞILIKLI BAĞIRMIŞTI
    Volkan Demirel, erkek basketbol takımının Galatasaray galibiyeti sonrası parkeye çıkmıştı. Önce sporcuları tebrik etmiş ardından Melih Mahmutoğlu ile birlikte sarı-kırmızılılara karşı küfürlü tezahüratta bulunan Volkan'ın görüntüleri uzun süre gündemi meşgul etmişti.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:11
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