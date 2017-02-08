RvP'ye küfürden sevk
Elini şortuna sokmaktan ve dil hareketi nedeniyle kusurlu bulunmayan Robin Van Persie, rakip taraftara hakaretten dolayı disiplin kuruluna gönderildi. RvP’nin tribünlere “F... off” diye küfür ettiği iddia edildi...
Fenerbahçeli Robin Van Persie, Beşiktaş derbisinde iki ayrı eylemle suçlanmıştı. Birincisi; elini şortunun içine sokarak "edebe aykırı davrandığı" suçlamasıydı. İkincisi ise rakip tribünlere doğru "dil çıkarmak" eylemiydi. TFF Hukuk Müşavirliği, ilk eylemi bu yönde "tartışmasız ve net görüntüler olmadığı" gerekçesiyle sevke yeterli görmezken, dil çıkarmayı kusurlu bulmadı.
Ancak RvP, sevkten kurtulamadı. "Rakip takım taraftarına yönelik hakarette bulunduğu" gerekçesiyle PFDK'lık oldu. "F... off" dediği ileri sürülen sarı-lacivertli oyuncu, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Van Persie hakkındaki karar cumartesi günü oynanacak Bursaspor maçından önce açıklanmazsa, bu karşılaşmada oynayamayacak.
F.BAHÇE'YE ÜÇLÜ SEVK
TFF Hukuk Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nü derbide "saha olayları" ile taraftarının "çirkin ve kötü tezahüratı" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle PFDK'ya sevk etti.
Ancak RvP, sevkten kurtulamadı. "Rakip takım taraftarına yönelik hakarette bulunduğu" gerekçesiyle PFDK'lık oldu. "F... off" dediği ileri sürülen sarı-lacivertli oyuncu, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Van Persie hakkındaki karar cumartesi günü oynanacak Bursaspor maçından önce açıklanmazsa, bu karşılaşmada oynayamayacak.
F.BAHÇE'YE ÜÇLÜ SEVK
TFF Hukuk Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nü derbide "saha olayları" ile taraftarının "çirkin ve kötü tezahüratı" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle PFDK'ya sevk etti.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
RvP'ye küfürden sevk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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