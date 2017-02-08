 RvP'ye küfürden sevk – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    RvP'ye küfürden sevk

    RvP'ye küfürden sevk

    Elini şortuna sokmaktan ve dil hareketi nedeniyle kusurlu bulunmayan Robin , rakip taraftara hakaretten dolayı disiplin kuruluna gönderildi. RvP’nin tribünlere “F... off” diye küfür ettiği iddia edildi...

    Fenerbahçeli Robin , Beşiktaş derbisinde iki ayrı eylemle suçlanmıştı. Birincisi; elini şortunun içine sokarak "edebe aykırı davrandığı" suçlamasıydı. İkincisi ise rakip tribünlere doğru "dil çıkarmak" eylemiydi. TFF Hukuk Müşavirliği, ilk eylemi bu yönde "tartışmasız ve net görüntüler olmadığı" gerekçesiyle sevke yeterli görmezken, dil çıkarmayı kusurlu bulmadı.

    Ancak RvP, sevkten kurtulamadı. "Rakip takım taraftarına yönelik hakarette bulunduğu" gerekçesiyle PFDK'lık oldu. "F... off" dediği ileri sürülen sarı-lacivertli oyuncu, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Van Persie hakkındaki karar cumartesi günü oynanacak Bursaspor maçından önce açıklanmazsa, bu karşılaşmada oynayamayacak.

    F.BAHÇE'YE ÜÇLÜ SEVK
    TFF Hukuk Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nü derbide "saha olayları" ile taraftarının "çirkin ve kötü tezahüratı" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle PFDK'ya sevk etti.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:17
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