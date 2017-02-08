A Spor'a konuşan Spor Psikolojisi Derneği Başkanı Turgay Biçer birbirinden önemli mesajlar verdi. Gergin geçen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından A Spor'a açıklamalarda bulunan Biçer şunları söyledi: "Sporcu savaş metaforu kullanılarak birer savaşçıya dönüştürülmeye çalışılıyor. Kazanma baskısı Şenol Güneş'i de yıpratıyor. Futbolcular enerjilerini güzel oyuna harcamalı, bunun için para kazanıyorlar. Kimse unutmasın ki rakibin yoksa sen de yoksun"