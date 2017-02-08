‘Rakibin yoksa sen de yoksun’
A Spor'a konuşan Spor Psikolojisi Derneği Başkanı Turgay Biçer birbirinden önemli mesajlar verdi. Gergin geçen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından A Spor'a açıklamalarda bulunan Biçer şunları söyledi: "Sporcu savaş metaforu kullanılarak birer savaşçıya dönüştürülmeye çalışılıyor. Kazanma baskısı Şenol Güneş'i de yıpratıyor. Futbolcular enerjilerini güzel oyuna harcamalı, bunun için para kazanıyorlar. Kimse unutmasın ki rakibin yoksa sen de yoksun"
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 8 maç men yerine 5 bin TL!
Toplam 6
Yorum
hurefe haksız tere 8 maç alsaydı vicdanınız rahat mı edecekti.utanmayı da bıraktınız ayıp ya..
- Yönetime sitem
Toplam 3
Yorum
....... EKRANLARDAN GÖRĞP CEZA VERENLER, BJK VE FB LİLERE NE CEZA VERECEKLER,ÇOK MERAK KONUSU. FB LİLER GÜNDEMDE BİLE YOK. BJK DE BAZILARI GÜNDEMDE,
- 300 milyon lira!
Toplam 2
Yorum
Alicaş 300 milyona peşkeş cekilecek arsamı orası, değerinin çok çok altı
‘Rakibin yoksa sen de yoksun’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.