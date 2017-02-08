‘Rakibin yoks a sen de yoks un’
A Spor'a konuşan Spor Psikolojisi Derneği Başkanı Turgay Biçer birbirinden önemli mesajlar verdi. Gergin geçen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından A Spor'a açıklamalarda bulunan Biçer şunları söyledi: "Sporcu savaş metaforu kullanılarak birer savaşçıya dönüştürülmeye çalışılıyor. Kazanma baskısı Şenol Güneş'i de yıpratıyor. Futbolcular enerjilerini güzel oyuna harcamalı, bunun için para kazanıyorlar. Kimse unutmasın ki rakibin yoksa sen de yoksun"
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
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