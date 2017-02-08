Meleklerin rakibi MKS

FİLEDE Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçında Fenerbahçe, bugün Tauron MKS ile karşı karşıya gelecek. Grupta 3'te 3 yapan Kanarya'nın Burhan Felek Spor Salonu'ndaki maçı 19.30'da başlayacak. F.Bahçe'de hedef bugün de galip gelmek. Statüye göre grup liderleri play-offlara doğrudan yükseliyor.



KRALİÇELER PACK'E KARŞI

Potada Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Metro Enerji Spor Salonu'nda saat 20.00'de Wisla Can-Pack'i ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin geride kalan 11 maçta 8 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunuyor.