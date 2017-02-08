Meleklerin rakibi MKS
FİLEDE Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçında Fenerbahçe, bugün Tauron MKS ile karşı karşıya gelecek. Grupta 3'te 3 yapan Kanarya'nın Burhan Felek Spor Salonu'ndaki maçı 19.30'da başlayacak. F.Bahçe'de hedef bugün de galip gelmek. Statüye göre grup liderleri play-offlara doğrudan yükseliyor.
KRALİÇELER PACK'E KARŞI
Potada Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Metro Enerji Spor Salonu'nda saat 20.00'de Wisla Can-Pack'i ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin geride kalan 11 maçta 8 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunuyor.
KRALİÇELER PACK'E KARŞI
Potada Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Metro Enerji Spor Salonu'nda saat 20.00'de Wisla Can-Pack'i ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin geride kalan 11 maçta 8 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunuyor.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Meleklerin rakibi MKS haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.