 Meleklerin rakibi MKS – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Meleklerin rakibi MKS

    Meleklerin rakibi MKS
    FİLEDE Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçında Fenerbahçe, bugün Tauron MKS ile karşı karşıya gelecek. Grupta 3'te 3 yapan Kanarya'nın Burhan Felek Spor Salonu'ndaki maçı 19.30'da başlayacak. F.Bahçe'de hedef bugün de galip gelmek. Statüye göre grup liderleri play-offlara doğrudan yükseliyor.

    KRALİÇELER PACK'E KARŞI
    Potada Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Metro Enerji Spor Salonu'nda saat 20.00'de Wisla Can-Pack'i ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin geride kalan 11 maçta 8 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunuyor.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:29
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