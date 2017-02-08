Kafamı yaranı bulun
F.Bahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, Vodafone Arena’da yabancı maddeyle yaralanmıştı. Çetinkaya “Faili bulunsun ve ceza alsın” dedi
Kanarya'nın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında tribünlerden gelen yabancı cisimle kafası yarılan idari menajeri Hasan Çetinkaya ilk kez konuştu. Çetinkaya "Yaşanan olaylar tatsız. Ben de bir saldırıya uğradım. Şahsi beklentim failin bulunması ve ceza alması. Bu tüm Türkiye'nin gözü önünde oldu. 6222 sayılı yasa var, yüzlerce kamera var, fail bulunsun ve gerekli yaptırımlar uygulansın" dedi. Çetinkaya, Vodafone Arena Stadı'nda Beşiktaş tarafından iyi ağırlanmadıklarını da sözlerine ekledi, "Böyle futbol olmaz. Kimse bunlardan keyif almaz" ifadesini kullandı.
'ARTIK SONA ERSİN'
Hasan Çetinkaya sözlerini şöyle tamamladı: "Kimse bu görüntüleri izlemek istemiyor. Hiçbiri tasvip edilecek olaylar değil. Spora yakışan şeyler değil. Bunların bir an önce sona ermesini diliyoruz. Şiddet ve spor kelimeleri yan yana gelmemeli. Bu olayların önü ciddi yaptırımlarla kesilmeli"
'ARTIK SONA ERSİN'
Hasan Çetinkaya sözlerini şöyle tamamladı: "Kimse bu görüntüleri izlemek istemiyor. Hiçbiri tasvip edilecek olaylar değil. Spora yakışan şeyler değil. Bunların bir an önce sona ermesini diliyoruz. Şiddet ve spor kelimeleri yan yana gelmemeli. Bu olayların önü ciddi yaptırımlarla kesilmeli"
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
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