 Kafamı yaranı bulun – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Kafamı yaranı bulun

    Kafamı yaranı bulun

    F.Bahçe İdari Menajeri , Vodafone Arena’da yabancı maddeyle yaralanmıştı. Çetinkaya “Faili bulunsun ve ceza alsın” dedi

    Kanarya'nın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında tribünlerden gelen yabancı cisimle kafası yarılan idari menajeri Hasan Çetinkaya ilk kez konuştu. Çetinkaya "Yaşanan olaylar tatsız. Ben de bir saldırıya uğradım. Şahsi beklentim failin bulunması ve ceza alması. Bu tüm Türkiye'nin gözü önünde oldu. 6222 sayılı yasa var, yüzlerce kamera var, fail bulunsun ve gerekli yaptırımlar uygulansın" dedi. Çetinkaya, Vodafone Arena Stadı'nda Beşiktaş tarafından iyi ağırlanmadıklarını da sözlerine ekledi, "Böyle futbol olmaz. Kimse bunlardan keyif almaz" ifadesini kullandı.

    'ARTIK SONA ERSİN'
    sözlerini şöyle tamamladı: "Kimse bu görüntüleri izlemek istemiyor. Hiçbiri tasvip edilecek olaylar değil. Spora yakışan şeyler değil. Bunların bir an önce sona ermesini diliyoruz. Şiddet ve spor kelimeleri yan yana gelmemeli. Bu olayların önü ciddi yaptırımlarla kesilmeli"
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:18
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