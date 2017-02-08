 Josef: Zaten tebrik beklemiyorduk – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Josef: Zaten tebrik beklemiyorduk

    Josef: Zaten tebrik beklemiyorduk
    Kanarya'nın orta sahasındaki kulesi da ESPN kanalına konuştu. Brezilyalı futbolcu "Önemli bir galibiyet aldık ve tur atladık. Bu aynı zamanda Beşiktaş'ın kendi sahasında ilk yenilgisi oldu. Gergin bir maçtı. Burada kazanınca bizi tebrik etmelerini zaten beklemiyorduk" dedi. Josef, Avrupa Ligi kupasını da müzelerine götürmek istediklerini sözlerine ekledi.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:13
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