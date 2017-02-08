 İslam Çupi anıldı – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    İslam Çupi anıldı

    İslam Çupi anıldı
    TÜRK spor basınının unutulmaz ismi İslam Çupi ölümünün 16. yıldönümünde mezarı başında anıldı. Topkapı Maltepe Mezarlığı'nda kabri başındaki törene aile fertleri, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Çupi'nin kabri başında dualar okundu.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:15
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