Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü!
Fenerium, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri karşılaşmada gol atan Robin van Persie için tişört yaptı.
Fenerbahçe Kulübü'nün resmi ürünlerinin satıldığı Fenerium mağazası, Robin van Persie'nin Beşiktaş derbisinde yaşadığı gol sevincinin tişörtünü bastı. Sarı-lacivertliler, derbinin olay adamı olan Van Persie'nin gol attıktan sonra Oğuzhan Özyakup'un önünde dizleri üzerinde kaydığı anı tişört yaptı.
Fenerium'un resmi Twitter hesabı, tişörtlerin Cuma günü mağazalarda olacağını duyurdu.
Fenerbahçe internet sitesinden de bir açıklama yayınladı. İşte o açıklama:
Türkiye kupası son 16 turunda oynadığımız maçta golümüzü atan Robin Van Perise' nin ikonik fotoğraf karesinin yer aldığı tişörtler 10 Şubat Cuma gününden başlayarak öncelikli olarak www.fenerium.com.tr ve stadyum mağazaları, daha sonra da tüm Türkiye'deki Fenerium mağazalarında satışta olacak.
Taraftarlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda üretilen sınırlı sayıdaki RVP Kupa Tişörtlere ulaşmak isteyen tüm taraftarlarımız www.fenerium.com.tr internet satış sitesi ve Fenerium mağazalarına davetliler.
Fenerium'un resmi Twitter hesabı, tişörtlerin Cuma günü mağazalarda olacağını duyurdu.
Fenerbahçe internet sitesinden de bir açıklama yayınladı. İşte o açıklama:
Türkiye kupası son 16 turunda oynadığımız maçta golümüzü atan Robin Van Perise' nin ikonik fotoğraf karesinin yer aldığı tişörtler 10 Şubat Cuma gününden başlayarak öncelikli olarak www.fenerium.com.tr ve stadyum mağazaları, daha sonra da tüm Türkiye'deki Fenerium mağazalarında satışta olacak.
Taraftarlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda üretilen sınırlı sayıdaki RVP Kupa Tişörtlere ulaşmak isteyen tüm taraftarlarımız www.fenerium.com.tr internet satış sitesi ve Fenerium mağazalarına davetliler.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:46
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kaptanlık yapacak mı?
Toplam 7
Yorum
Özgür Sabri ve selçuk futbolu bırakmalı.GS de yeri dolmayacak futbolcu yokkkk.Selçuk bugün bırakmalï
- Van Persie'ye 6222 şoku
Toplam 51
Yorum
CENGİZ YİYİN BİRBİRİNİZİ.......
- Volkan Demirel'e büyük şok
Toplam 52
Yorum
volkan bunu biz her sene yapıyoruz yalan mı...........))
Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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