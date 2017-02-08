 F.Bahçe'de Bursaspor mesaisi sürüyor
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    F.Bahçe'de Bursaspor mesaisi sürüyor

    F.Bahçe'de Bursaspor mesaisi sürüyor

    Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertliler, Advocaat'ın yokluğunda Cor Pot yönetiminde çalıştı.

    Bursaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günü tek antrenmanla geçirdi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanı, Dick Advocaat'ın yokluğunda yardımcı antrenör Cor Pot yönetti. 1 saat 15 dakika süren çalışma, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayıp, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı tek idmanla devam edecek.

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kuban Krasnodar'ın hazırlık maçını takip etmek için İspanya'ya giden Teknik Direktör Dick Advocaat da bu akşam İstanbul'a dönecek. Tecrübeli çalıştırıcı, yarın takımın başında antrenmana çıkacak.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:37
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