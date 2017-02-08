F.Bahçe'de Bursaspor mesaisi sürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertliler, Advocaat'ın yokluğunda Cor Pot yönetiminde çalıştı.
Bursaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günü tek antrenmanla geçirdi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanı, Dick Advocaat'ın yokluğunda yardımcı antrenör Cor Pot yönetti. 1 saat 15 dakika süren çalışma, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayıp, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı tek idmanla devam edecek.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kuban Krasnodar'ın hazırlık maçını takip etmek için İspanya'ya giden Teknik Direktör Dick Advocaat da bu akşam İstanbul'a dönecek. Tecrübeli çalıştırıcı, yarın takımın başında antrenmana çıkacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kuban Krasnodar'ın hazırlık maçını takip etmek için İspanya'ya giden Teknik Direktör Dick Advocaat da bu akşam İstanbul'a dönecek. Tecrübeli çalıştırıcı, yarın takımın başında antrenmana çıkacak.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 17
Yorum
KIRCI DURSUN BAŞKAN İYİDİR .BU ÜLKENİN FUTBOLU KENDİNİ DÜŞÜNEN ADAMLARDAN ZARAR GÖRMEDİ Mİ HELAL OLSUN BORCUN YARISINI ÖDEMİŞLER ( BJK'Lİ :) )
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Toplam 7
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...... GS YIN BOŞA HARCAYACAĞI PARASI YOK.SEN GİT ONU BAŞKASINA VER.SÖĞÜT EKİBİ Mİ SÖYLEDİ SANA BUNU. GS YIN GENÇ VE DENEYİMLİ GERÇEK STARA İHTİYAC
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Toplam 6
Yorum
YILD OLURSAK DA GÖRMEK İSTEMİYORUZ
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