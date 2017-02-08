 Çetinkaya'yı yaralayan kişi yakalandı – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Çetinkaya'yı yaralayan kişi yakalandı

    Çetinkaya'yı yaralayan kişi yakalandı

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de İdari Menajer Hasan Çetinkaya'nın tribünden atılan yabancı cisim nedeniyle kafası yarılmıştı. Emniyet, tribündeki kamera kayıtlarını inceleyerek, yabancı cismi atan kişiyi yakaladı.

    Fenerbahçe Kulübü'nden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 05.02.2017 tarihinde gerçekleştirilen Beşiktaş-Fenerbahçe futbol kulüpleri arasındaki Ziraat Türkiye Kupası müsabakası esnasında, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet eden şahısların tespit edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde Fenerbahçe Spor Kulübü İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın tribünden atılan yabancı madde neticesinde başından yaralanmasına sebebiyet veren İ.S isimli şahıs, stadyum kamera görüntülerinden tespit edilerek 07.02.2017 tarihinde yakalanmış, hakkında kasten yaralama ve spor alanlarında taşkınlık yapmaktan gerekli adli işlemler yapılmıştır."
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:36
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