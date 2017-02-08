Aklınızı başınıza alın
Advocaat, yönetimin “faydalan” baskısı yaptığı Emenike ve Wiel’le bir toplantı yapıp, “Oynadığınız takımın kıymetini bilin. Çalışın ve formayı benden alın” dediği bildirildi
Affedilip yeniden takıma dönen Emenike ve Van der Wiel, F.Bahçe'de şu sıralar idmanlara çıkmak dışında bir şey yapmıyorlar. Dick Advocaat'ın onlara forma verip vermeyeceği ise belirsiz... En azından kısa vadede böyle bir plan bulunmuyor. Emenike ve Wiel'in hiçbir katkı sağlamadan paralarını almaları ise yönetimi rahatsızlık yaratıyor.
F.BAHÇE'NİN DEĞERİNİ BİLİN
Bazı yöneticilerin Advocaat'la konuşup bu rahatsızlığı dile getirdiği belirtilirken, "Paralarını veriyoruz, yararlanmanın yollarına bak" dedikleri öğrenildi. Hollandalı teknik direktörün iki futbolcuyu da karşısına alıp, "Ömrü kısa bir iş yapıyorsunuz. Şurada kaç yıl daha bu meslekten para kazanacaksınız. Bu kulübün değerini bilin. Sizi oynatacağım ama bunu siz hak ettiğinizde yapacağım. Çalışıp kendinizi gösterin" şeklinde nasihat ettiği kaydedildi.
'WİEL BU SEZON BİZİMLE BİRLİKTE'
Hollanda basını 2 gündür Van der Wiel'in Al Wahda'ya transfer olacağını yazıyor. Hatta Voetbal adlı internet sitesi, Hollandalı yıldızın 1 Şubat Çarşamba günü Al Wahda ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı şeklinde detay da bildirmişti. Ancak sarı-lacivertli yöneticiler bu iddiaların doğru olmadığını söyledi. Affedilen Wiel'in bu sezonu Fenerbahçe formasıyla tamamlayacağını açıkladılar.
EMENİKE, ARAYA MESAFE KOYUYOR
Kadro dışı bırakıldığından beri ağzını bıçak açmayan Emenike, bu tavrını devam ettiriyor. İdmanlarda birkaç ismin dışında kimseyle konuşmayan Nijeryalı futbolcu, Türkiye'den ya da yurt dışından hiçbir basın yayın organına demeç de vermiyor. Kadro dışı bırakılarak kariyerine ağır bir darbe indirildiğini düşünen Emenike'nin bu yüzden başta Advocaat olmak üzere herkese mesafeli olduğu belirtiliyor.
Emre BOL
F.BAHÇE'NİN DEĞERİNİ BİLİN
Bazı yöneticilerin Advocaat'la konuşup bu rahatsızlığı dile getirdiği belirtilirken, "Paralarını veriyoruz, yararlanmanın yollarına bak" dedikleri öğrenildi. Hollandalı teknik direktörün iki futbolcuyu da karşısına alıp, "Ömrü kısa bir iş yapıyorsunuz. Şurada kaç yıl daha bu meslekten para kazanacaksınız. Bu kulübün değerini bilin. Sizi oynatacağım ama bunu siz hak ettiğinizde yapacağım. Çalışıp kendinizi gösterin" şeklinde nasihat ettiği kaydedildi.
'WİEL BU SEZON BİZİMLE BİRLİKTE'
Hollanda basını 2 gündür Van der Wiel'in Al Wahda'ya transfer olacağını yazıyor. Hatta Voetbal adlı internet sitesi, Hollandalı yıldızın 1 Şubat Çarşamba günü Al Wahda ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı şeklinde detay da bildirmişti. Ancak sarı-lacivertli yöneticiler bu iddiaların doğru olmadığını söyledi. Affedilen Wiel'in bu sezonu Fenerbahçe formasıyla tamamlayacağını açıkladılar.
EMENİKE, ARAYA MESAFE KOYUYOR
Kadro dışı bırakıldığından beri ağzını bıçak açmayan Emenike, bu tavrını devam ettiriyor. İdmanlarda birkaç ismin dışında kimseyle konuşmayan Nijeryalı futbolcu, Türkiye'den ya da yurt dışından hiçbir basın yayın organına demeç de vermiyor. Kadro dışı bırakılarak kariyerine ağır bir darbe indirildiğini düşünen Emenike'nin bu yüzden başta Advocaat olmak üzere herkese mesafeli olduğu belirtiliyor.
Emre BOL
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
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