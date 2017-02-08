Advocaat'a yeni sözleşme önerisi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Dick Advocaat'a gelecek sezon için de teklifte bulunulduğunu açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Hollandalı teknik adamla görüştüğünü dile getiren Mosturoğlu, "Başkan, Advocaat'a 1 yıl daha teklifte bulundu. Advocaat ise kolay bir karar olmadığını ve düşüneceğini söyledi." ifadelerini kullandı.
Mosturoğlu ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'la oynadıkları derbi maç sonrası sarı-lacivertli kulüp ve Robin van Persie'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle ilgili de eleştirilerde bulundu.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:49
- 8 maç men yerine 5 bin TL!
Toplam 13
Yorum
Efendi Arkadaşım Türk Milli Takımı, Süper Ligin yabancı ve yerli oyuncular dahil en değerli oyuncusu Oğuzhan'ı ŞU HOLLANDALIYA yedirttiniz ya helal
- Josef: Zaten tebrik beklemiyorduk
Toplam 6
Yorum
FB BİZ NE NİSANLAR GÖRDÜK TE BJK GALİBİYET GÖREMMEDİ
- Felipe Melo limitleri zorluyor
Toplam 3
Yorum
OKAN terbiyesizlik ne zaman ruh oldu kardeşim ben sana ruh söyleyim mi hemde galatasaraydan ruh dediğin bülent korkmazdır melo falan değil siz yeni yetmeler ruhu melodan öğrendiğinizi zannediyorsunuz sizin öğrendiğiniz terbiyesizlik ruh falan değil
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