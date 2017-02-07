 Wiel çok yakında Wahda’da! – Fotomaç – 07 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Şubat 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Wiel çok yakında Wahda’da!

    Wiel çok yakında Wahda’da!
    Hollanda basınına göre Dick Advocaat tarafından affedilen , kısa süre içinde Al Wahda'ya transfer olacak. Voetbal'da yer alan habere göre sarı-lacivertli futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisiyle 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Al Wahda sezon başında Bursaspor'un eski yıldızı Balazs Dzsudzsak'ı kadrosuna katmıştı.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wiel çok yakında Wahda’da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.