Volkan Demirel'e büyük şok
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan basketbol maçında Fenerbahçe taraftarına hakaret içerikli tezahürat yaptırdığı gerekçesiyle Volkan Demirel hakkında soruşturma başlattı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu savcıları Ramazan Öksüz ve Ahmet Aslan, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 17 Ocak 2017 tarihinde Ülker Sprots Arena'da oynanan basketbol maçında taraftara hakaret içerikli tezahürat yaptırdığı gerekçesi ile Fenerbahçe futbol takımının kalecisi Volkan Demirel hakkında re'sen soruşturma başlattı.
Soruşturmanın, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un, "Hakaret içerikli tezahürat" başlıklı 14. maddesi kapsamında başlatıldığı öğrenildi.
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 11:59
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Yorum
KFY RVP çokta umurunda . Ne yapsın çok mu üzülsün oğuzhan benimle küstü diye :)))
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Yorum
vokri5858 bir fenerbahçeli olarak pazar akşamı utandım.böyle galibiyete tura lanet olsun.h.ali yi şener özbayraklı ya bizleri mahkum eden zavallı yntc
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Yorum
denizGS tabi canım varlık fonuna aktarıldı harcarsınız şimdi halkbank vakıfbank ziraatbankın paralarını
Volkan Demirel'e büyük şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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