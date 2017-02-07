Karar verildi: Van Persie'yle ilgili flaş gelişme!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yapılan Beşiktaş-Fenerbahçe maçına damga vuran ve gündemi meşgul eden Robin van Persie'yle ilgili kararını verdi: Hollandalı yıldız, şort hareketiyle ilgili olarak disiplin kuruluna sevk edilmiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, hakem raporunda yer almayan fakat televizyon görüntülerinde ortaya çıkan Robin van Persie'nin hareketleriyle ilgili yaptığı inceleme sonucunda disiplin kuruluna sevk edilmesine gerek duyulmadığı kararına vardı.



DiL HAREKETİ YAKABİLİR



Şortuyla yaptığı hareketten ceza almasına gerek görülmeyen Van Persie'nin tribünlere yönelik diliyle yaptığı hareket sonrası ise PFDK'ya sevk edilmesi gündemde.



Uçan Hollandalı, yüksek ihtimalle, Beşiktaş taraftarlarına yönelik yaptığı bu tahrik içeren hareketten ceza alacak.

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR!



Madde 76-Müsabaka Görevlilerinin Raporları

1- Müsabaka görevlilerinin raporlarında bulunan hususlar aksi ispat edilmediği sürece doğru kabul edilir. 2- Müsabaka görevlilerinin vermiş olduğu raporlar arasında çelişki bulunduğu ve somut olayda hangi raporun maddi gerçekliği yansıttığı tespit edilemediği takdirde, oyun alanındaki fiiller bakımından hakem raporu, oyun alanı dışındaki fiiller bakımından ise temsilci raporu esas alınır.

Madde 85-disiplin yargılaması

3- Disiplin Kurulu karar verirken hakemlerin ve diğer müsabaka görevlilerinin resmi raporlarını esas alır. Bununla birlikte işitsel veya görsel kayıtlardan da yararlanabilir. Bunlar yalnızca olayın disiplin yönüyle ilgili kanıt olarak kullanılabilir.



ROBIN VAN PERSIE NE DEMİŞTİ: 'SADECE ŞORTUMU DÜZELTTİM'

Robin van Persie, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kendini savunmuş ve sadece şortunu düzelttiğini, başka bir amacının olmadığını belirterek, "Ben bunu maçlarda sık sık yaparım. Gerek basında gerekse de sosyal medyada hareketin çarpıtıldığını gördüm. Bu çok garibime gitti. Maçı gerdiğimi söylüyorlar. Bunu ben değil Oğuzhan yaptı. Onu sahada gerçekten tanıyamadım" ifadelerini kullanmıştı.