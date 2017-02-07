 İşte Palabıyık'ın notu – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    İşte Palabıyık'ın notu

    İşte Palabıyık'ın notu

    Vodafone Arena'daki olaylı maçın hakemi 'ın notu belli oldu.

    1 kırmızı kart, 7 sarı kart çıkaran, Lens'in iptal ettiği golüyle büyük tartışma yaratan FIFA kokartlı Palabıyık'a gözlemcilerin raporu doğrultusunda not olarak 7.7 verildi (tatminkar-iyileştirilmesi gereken hususlar). Palabıyık'ın 2-3 hafta arasında dinlendirilebileceği gelen haberler arasında. Öte yandan Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Ahmet Akpınar, Radyospor'a " maça Aziz Yıldırım tarafından atanmıştır" iddiasında bulundu.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
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