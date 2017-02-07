 Hasan Ali: Caner bana küfür etti – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Hasan Ali: Caner bana küfür etti

    Hasan Ali: Caner bana küfür etti

    F.Bahçeli Hasan Ali, maçtan sonra koridorlarda Caner Erkin'in Van Persie'ye küfür ettiğini, aralarının çok iyi olmadığı eski takım arkadaşının ardından ise kendisini hedef aldığını iddia etti.

    Hasan Ali, "Caner, olay yerinde beni görünce bana da küfür etmeye başladı. Niye böyle yaptı anlamadım" dedi. Fenerbahçeli yöneticiler, kadroda olmayan Caner'in akredite kartı olmadığı için normalde koridorlara girmemesi gerektiği savunurlarken, bunu da şikayet edeceklerini bildirdiler.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:20
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