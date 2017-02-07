Grant gönderildi
Gana Futbol Federasyonu (GFA), milli takım teknik direktörü Avram Grant'in görevine son verildiğini açıkladı.
GFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Aralık 2014'ten bu yana Gana Milli Takımı'nı çalıştıran Avram Grant ile yolların, İsrailli teknik direktörün sözleşmesinin biteceği 28 Şubat'ta ayrılacağı belirtildi.
Grant yönetimindeki Gana, 2015 Afrika Uluslar Kupası'nı finalde kaybettikten sonra bu seneki turnuvada da 4. olmuştu.
62 yaşındaki teknik adam, ülkesinin çeşitli kulüplerini ve İsrail Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra 2007-08 sezonunda geldiği Chelsea'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynamasını sağlamıştı.
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 21:27
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Toplam 47
Yorum
MalatyalıKartal44 Demezsin...Çünkü sen Adamsın.....
- Giderler eritildi
Toplam 2
Yorum
Bence Eger Dogrusa 9 Sira Yinede iyi sanki Güc kaybetmediler ve daha güclü oldular ama 64 Milyon Az harcandi
- Fikret Orman'dan derbi açıklaması
Toplam 102
Yorum
gerçek fb li zavallı süt kupasınıda kaybetti ayıp tc ziraat bankasınave diger külüplerimize hakaret ediyor
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