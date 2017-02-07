 ‘En güzel golümdü’ – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    ‘En güzel golümdü’

    ‘En güzel golümdü’

    sayılmayan golü için açıklama yaptı.

    Hollandalı futbolcu, "Bırakın tribünleri, hocanın 'Oyna' dediğini dünyanın her yerinden duydular. Kariyerimin en güzel golü olacaktı ama anlamsız bir şekilde iptal edildi" dedi. Josef de Souza ise ofsayt gerekçesiyle durdurulan atağında hakemlerin kararının "skandal" olduğunu söyledi. Sambacı, "Metrelerce gerideydim, nasıl oldu da ofsayt verdiler. Alt liglerde bile böyle bir hata yapılmaz" şeklinde konuştu.

    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:49
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