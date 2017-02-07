 Advocaat İspanya’da – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Advocaat İspanya’da

    Advocaat İspanya’da
    yurt dışına gidişleri üzerinden dönen polemikleri engellemek adına teknik direktör 'ın programını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruya göre Hollandalı çalıştırıcı dün 'ndeki rakipleri 'ın hazırlık maçlarını izlemek üzere İspanya'ya gitti. Advocaat yarın akşam İstanbul'a dönecek.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:17
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