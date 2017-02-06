Volkan Demirel: "Güzel statları var ama..."
Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, Beşiktaş derbisinin ardından çıkan olaylar hakkında yaşananları eleştirdi.
Volkan Demirel Beşiktaş maçı sonrası olaylara tepki gösterdi Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylarlara sert tepki gösterdi. A Spor'a konuşan Volkan Demirek şunları söyledi:
"BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA..."
"Neden buralara geliyoruz neden böyle oluyor ben de bilmiyorum. Bugün önce maçı değerlendireyim. Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu ve içeride mağlup olmadıklarını biliyorduk. Buna göre ilk yarım saat gardımızı aldık. İstediğimiz gibi geçti. Onların 10 kişi kalmasından sonra avantajı yakaladık."
"BANA NİYE TEPKİ VAR? NE AYILIĞIM KALDI..."
"Bana neden bu kadar tepki var? Bazıları yine konuşacak şöyle böyle... Ben hiçbir şey yapmadım. Zaman geçirebilirim. Bunlar sahada profesyonel şeyler. Soyunma odasına giderken dalaşıyoruz, edişiyoruz. Ya siz, ya biz tur atlayacaktık. Olayları buralara taşıyan bazıları. Sonra insanlar gaza gelince biz de tepki gösteriyoruz. Yani ne ayılığım kaldı, ne annem, ne babam... Sürekli küfür..."
"BEŞİKTAŞ'IN GÜZEL STADI VAR AMA..."
"Biz buraya galip gelmek için geldik. Elimizden geleni yaptık. Evet Beşiktaş iyi takım ve onlara saygı duyuyoruz. Statları çok güzel, iyi atmosferleri var ama bu olayları buraya getirilme şeklinin altını iyice kazımak lazım."
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:25
- Fenerbahçe çeyrek finalde
Toplam 37
Yorum
POYRAZ Çebi misin çelebimisin düne kadar hakemler harikaydı ne oldu futbolcun kafa atacak sahada kalacak alıştınız hakemlerin desteğine olmayınca
- Fenerbahçe çeyrek finalde
Toplam 37
Yorum
Düsseldorf'lu Yenilmeyen takim yoktur ! HER MACINDA SAIBEYE , REZILLIGE . HAZIMSIZLIGA BASVURARAK KAZANAN TAKIM VARDIR !
- Fırsatı iyi kullandık
Toplam 1
Yorum
REAL bence ikisi de kirmizi idi, futboldan cok iki takimda hakeme baski altina almaya calisti, özellikle BJK, hakem ben yemem dedi tek kirmizi no
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