Kanarya ara vermedi
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında oynayacağı Bursaspor karşılaşması hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve koşu hareketleriyle başladı. Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken, diğer oyuncular ise koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, Bursaspor maçının hazırlıklarını 8 Şubat Çarşamba günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve koşu hareketleriyle başladı. Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken, diğer oyuncular ise koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, Bursaspor maçının hazırlıklarını 8 Şubat Çarşamba günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Beşiktaş geç olabilir!'
Toplam 9
Yorum
Kabataşlı GS Kayseri ve Rize yi bile tam olarak geçemez.Kesinlikle kayıp yaşayacaktır.BJK a zaten yenilir ve Havlu yu da atar.Josue ile de uçarlar.
- Fikret Orman'a imalı cevap
Toplam 81
Yorum
sadi Kedi uzanamadığı ete mundar dermiş fikret orman,da o misal zaten bjk çok çabuk havalara girmişti havasını aldılar ilk derbide
- Volkan Demirel: "Güzel statları var ama..."
Toplam 48
Yorum
BESIKTAŞ MUĞLA DOKTORMUSUN NESIN SEN FUTBOLDAN ZEERRE ANLAMIYORSUN KOCUM
Kanarya ara vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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