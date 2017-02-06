 Kadınlarda ezdi geçti – Fotomaç – 06 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Şubat 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kadınlarda ezdi geçti

    Kadınlarda ezdi geçti
    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 16. haftasında lider Fenerbahçe, son sıradaki Canik Belediyespor'u 106-63 yendi. Ev sahibi takım, ilk çeyreği 30-12, devreyi 52-31, üçüncü periyodu da 77-51 önde bitirdi. Son çeyrekte farkı açan 'de 7 basketbolcu çift haneli sayılara ulaştı. Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligdeki 14. galibiyetini elde ederken, Canik ise 14. yenilgisini aldı.
    1. 06 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kadınlarda ezdi geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.