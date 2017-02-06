Hasan Çetinkaya'nın kafası yarıldı
Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın kafası tribünlerden gelen yabancı bir cisim yüzünden kanadı.
Maç sonu tribünlerden atılan yabancı cisimlerden biri Çetinkaya'nın başına isabet etti. Kafasının ön kısmı açılan Çetinkaya'nın ilk tedavisi kulüp doktoru tarafından soyunma odasında yapıldı.
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:12
- Fenerbahçe çeyrek finalde
Toplam 37
Yorum
POYRAZ Çebi misin çelebimisin düne kadar hakemler harikaydı ne oldu futbolcun kafa atacak sahada kalacak alıştınız hakemlerin desteğine olmayınca
- Fenerbahçe çeyrek finalde
Toplam 37
Yorum
Düsseldorf'lu Yenilmeyen takim yoktur ! HER MACINDA SAIBEYE , REZILLIGE . HAZIMSIZLIGA BASVURARAK KAZANAN TAKIM VARDIR !
- Fırsatı iyi kullandık
Toplam 1
Yorum
REAL bence ikisi de kirmizi idi, futboldan cok iki takimda hakeme baski altina almaya calisti, özellikle BJK, hakem ben yemem dedi tek kirmizi no
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