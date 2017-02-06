 Hasan Çetinkaya'nın kafası yarıldı – Fotomaç – 06 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Şubat 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'nın kafası yarıldı

    Hasan Çetinkaya'nın kafası yarıldı

    Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri 'nın kafası tribünlerden gelen yabancı bir cisim yüzünden kanadı.

    Maç sonu tribünlerden atılan yabancı cisimlerden biri Çetinkaya'nın başına isabet etti. Kafasının ön kısmı açılan Çetinkaya'nın ilk tedavisi kulüp doktoru tarafından soyunma odasında yapıldı.

    1. 06 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hasan Çetinkaya'nın kafası yarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.