Fırsatı iyi kullandık
F.Bahçe’nin hocası Dick Advocaat, Kayseri yenilgisi sonrası sadece Beşiktaş maçını düşündüklerini ve planlarının tuttuğunu belirtti.
SORUMLULUK BENİM
Advocaat tekrar takıma dönen Emenike ile Van der Wiel'in iki iyi oyuncu olduğunu açıklayarak, "Onları takıma ben çağırdım. Elbette yönetim ile bir değerlendirme yaptık. Artık iki oyuncum bizimle. Çok çalışacaklar. Hepimiz F.Bahçe'nin başarısı için çalışıyoruz. Onlar da yaptıkları hataları bir daha asla yapmayacaklar" diye konuştu.
İKİNCİ YARI İYİYDİK
Advocaat, Beşiktaş önünde maçı ikinci yarıda kopardıklarını belirtti. Hollandalı teknik adam maçın bazı bölümlerinde rakiplerinin topla daha çok oynadığını ancak bunun kendileri için sorun olmadığını belirterek, "Beşiktaş on kişi kalınca çok rahatladık. Çünkü bir kişi üstün oynamak önemli bir avantajdı. Kupada finale gitmek istiyoruz" dedi.
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:58
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Toplam 9
Yorum
erhan skirtellin son dk larda koluna çarpan pozisyon var kolu kapalıydı onda bile penaltı beklediniz ama penaltı olmayınca hakem kötü olur tabi ya
- Emre Belözoğlu: "Olsa söylerdim"
Toplam 31
Yorum
Hayri Tezel Emre Belozoglu, Ingiltere donusu G.S. a donseydi cok yigit biri olacakti!!!!! Tabii ki donmeyince ona icerliyener cok olur>
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Toplam 11
Yorum
Zeki dünyanin en ahlakli futbolcusunu sadece Antifenerliler Ahlaksiz diyebilir, bizde zaten onlari insan hesabina katmiyoruz
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