 Fırsatı iyi kullandık – Fotomaç – 06 Şubat 2017
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    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    Fırsatı iyi kullandık

    Fırsatı iyi kullandık

    F.Bahçe’nin hocası , Kayseri yenilgisi sonrası sadece maçını düşündüklerini ve planlarının tuttuğunu belirtti.

    Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş galibiyetiyle ilgili olarak, "Bu maça özel bir hazırlık yaptık. Kayseri yenilgisi sonrası aklımız bu maçtaydı. Aynı zamanda kendimizi düzeltmemiz için iyi bir fırsattı. Saha içinde iyi bir duruş sergiledik. İlk yarıda top onlarda daha çok kaldı ama pozisyon üretemediler. İkinci yarıda ise maçı kopardık" dedi. Advocaat, saha içinde yaşanan gerginliği de şu şekilde değerlendirdi: "Türkiye'nin en üst düzey iki takımı oynadı. Bu gerginlik normal. Şenol Güneş'e saygı duyuyorum. O tanınmış, çok iyi bir hoca. Maç içinde bazen böyle sinirsel inişler çıkışlar yaşanabiliyor. Biz şimdi geleceğe bakacağız. Kupaya ara vereceğiz ve rakibimizi bekleyeceğiz."

    SORUMLULUK BENİM
    Advocaat tekrar takıma dönen Emenike ile Van der Wiel'in iki iyi oyuncu olduğunu açıklayarak, "Onları takıma ben çağırdım. Elbette yönetim ile bir değerlendirme yaptık. Artık iki oyuncum bizimle. Çok çalışacaklar. Hepimiz F.Bahçe'nin başarısı için çalışıyoruz. Onlar da yaptıkları hataları bir daha asla yapmayacaklar" diye konuştu.

    İKİNCİ YARI İYİYDİK
    Advocaat, önünde maçı ikinci yarıda kopardıklarını belirtti. Hollandalı teknik adam maçın bazı bölümlerinde rakiplerinin topla daha çok oynadığını ancak bunun kendileri için sorun olmadığını belirterek, "Beşiktaş on kişi kalınca çok rahatladık. Çünkü bir kişi üstün oynamak önemli bir avantajdı. Kupada finale gitmek istiyoruz" dedi.
    1. 06 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:58
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