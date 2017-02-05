Volkan Demirel: "Güzel statları var ama..."

Volkan Demirel Beşiktaş maçı sonrası olaylara tepki gösterdi Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylarlara sert tepki gösterdi. A Spor'a konuşan Volkan Demirek şunları söyledi:



"BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA..."

"Neden buralara geliyoruz neden böyle oluyor ben de bilmiyorum. Bugün önce maçı değerlendireyim. Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu ve içeride mağlup olmadıklarını biliyorduk. Buna göre ilk yarım saat gardımızı aldık. İstediğimiz gibi geçti. Onların 10 kişi kalmasından sonra avantajı yakaladık."

"BANA NİYE TEPKİ VAR? NE AYILIĞIM KALDI..."

"Bana neden bu kadar tepki var? Bazıları yine konuşacak şöyle böyle... Ben hiçbir şey yapmadım. Zaman geçirebilirim. Bunlar sahada profesyonel şeyler. Soyunma odasına giderken dalaşıyoruz, edişiyoruz. Ya siz, ya biz tur atlayacaktık. Olayları buralara taşıyan bazıları. Sonra insanlar gaza gelince biz de tepki gösteriyoruz. Yani ne ayılığım kaldı, ne annem, ne babam... Sürekli küfür..."

"BEŞİKTAŞ'IN GÜZEL STADI VAR AMA..."

"Biz buraya galip gelmek için geldik. Elimizden geleni yaptık. Evet Beşiktaş iyi takım ve onlara saygı duyuyoruz. Statları çok güzel, iyi atmosferleri var ama bu olayları buraya getirilme şeklinin altını iyice kazımak lazım."