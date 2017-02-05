Van Persie'ye kafayı taktı!
Dış basında yer alan haberlere göre Beşiktaş derbisi sonrası RVP, Amsterdam’da Brezilya kulübü ile masaya oturacak.
Robin van Persie'ye Brezilyalıların ilgisi sürüyor. Sao Paulo geçtiğimiz haftalarda Hollandalı yıldızı talip olmuş ancak transferde somut bir gelişme yaşanmamıştı. Brezilya ekibi bu kez çok daha net bir şekilde Van Persie'nin kapısını çaldı. Fransız basınında yer alan habere göre Van Persie'nin temsilcileri ile Sao Paulo kulübü idarecileri Beşiktaş derbisinin ardından hafta arası Amsterdam'da bir araya gelecek.
PENCERE 58 GÜN DAHA AÇIK
Fransız basınında çıkan haberde David Neres'i 12 milyon euro'ya Ajax'a satarak kaynak oluşturan Sao Paulo'nun Van Persie'yi istediği yazıldı. Sao Paulo efsanesi olan, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Diego Lugano'nun da arabulucu olarak görev yapacağı belirtildi. Avrupa'da transfer penceresi kapalı. Ancak Brezilya'da son tarih 4 Nisan gecesi sona eriyor. Bir başka deyişle Sao Paulo'nun bu transferi bitirmek için önünde 58 günü var.
SAMBACI PRESİ
Brezilya ve Hollanda basınından sonra Fransızlar da Van Persie'nin Sao Paulo ile görüşeceğini yazdı.?
GOL SÖZÜ VERDİ
Van Persie, Beşiktaş'la oynayacakları kupa derbisi öncesi iddialı konuştu. Hollandalı yıldızın, "Sakatlıklar nedeniyle tam çalışamadığım için bugüne kadar devamlılık sağlayamadım. Bu futbol hayatımda ilk kez başıma gelen bir şey. Ancak yine böyle bir dönemde bir Galatasaray maçı oynadım ve 2 gol attım. Şimdi sıra Beşiktaş'ta. Beşiktaş'a da çıkıp gollerimi atacağım. Kendimi iyi hissediyorum" dediği öğrenildi.
PENCERE 58 GÜN DAHA AÇIK
Fransız basınında çıkan haberde David Neres'i 12 milyon euro'ya Ajax'a satarak kaynak oluşturan Sao Paulo'nun Van Persie'yi istediği yazıldı. Sao Paulo efsanesi olan, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Diego Lugano'nun da arabulucu olarak görev yapacağı belirtildi. Avrupa'da transfer penceresi kapalı. Ancak Brezilya'da son tarih 4 Nisan gecesi sona eriyor. Bir başka deyişle Sao Paulo'nun bu transferi bitirmek için önünde 58 günü var.
SAMBACI PRESİ
Brezilya ve Hollanda basınından sonra Fransızlar da Van Persie'nin Sao Paulo ile görüşeceğini yazdı.?
GOL SÖZÜ VERDİ
Van Persie, Beşiktaş'la oynayacakları kupa derbisi öncesi iddialı konuştu. Hollandalı yıldızın, "Sakatlıklar nedeniyle tam çalışamadığım için bugüne kadar devamlılık sağlayamadım. Bu futbol hayatımda ilk kez başıma gelen bir şey. Ancak yine böyle bir dönemde bir Galatasaray maçı oynadım ve 2 gol attım. Şimdi sıra Beşiktaş'ta. Beşiktaş'a da çıkıp gollerimi atacağım. Kendimi iyi hissediyorum" dediği öğrenildi.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
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Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
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Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
Van Persie'ye kafayı taktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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