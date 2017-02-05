 Sarı Melekler zafere uzandı – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Sarı Melekler zafere uzandı

    Sarı Melekler zafere uzandı
    Voleybolda Kadınlar Ligi'nde haftanın maçında , 'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler çekişmeli maçı 3-2 aldı. Sonuçlar: Sarıyer- Halkbank: 1-3, Beşiktaş-Çanakkale: 1-3, Seramiksan-Galatasaray: 0-3, İdmanocağı- Bursa Büyükşehir Belediye: 3-1.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:47
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