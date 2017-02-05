 Pereira’ya 2. maçtan tepki – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Pereira’ya 2. maçtan tepki

    Pereira’ya 2. maçtan tepki
    F.Bahçe sonrasında 'le anlaşan ilk maçından galip ayrılmıştı. 2. karşılaşmasında ise takımı, Bielefeld'e 2-1 kaybetti. Portekizli çalıştırıcının 7 golle takımın en skorer ismi olan Michael Liendl'ı kesmesi taraftarı kızdırdı. Taraftarlar, Pereira'nın takımı kısa sürede egolarıyla yönettiğini düşünüyor.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:42
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