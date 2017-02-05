Pereira’ya 2. maçtan tepki
F.Bahçe sonrasında 1860 Münih'le anlaşan Vitor Pereira ilk maçından galip ayrılmıştı. 2. karşılaşmasında ise takımı, Bielefeld'e 2-1 kaybetti. Portekizli çalıştırıcının 7 golle takımın en skorer ismi olan Michael Liendl'ı kesmesi taraftarı kızdırdı. Taraftarlar, Pereira'nın takımı kısa sürede egolarıyla yönettiğini düşünüyor.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
Pereira’ya 2. maçtan tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.