 İlk golü yiyenin işi zor – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    İlk golü yiyenin işi zor

    İlk golü yiyenin işi zor
    F.Bahçe bu sezon ilk golü yediği 11 karşılaşmanın sadece bir tanesini kazanabildi (4 beraberlik, 6 yenilgi). Beşiktaş da ilk golü yediği 8 resmi maçta hiç kazanamazken, 7 beraberlik yaşadı, birinde ise mağlup oldu. Bu yüzden 'geriye düşmemek' iki takım için de bu akşam çok çok önemli.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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