İlk golü yiyenin işi zor

F.Bahçe bu sezon ilk golü yediği 11 karşılaşmanın sadece bir tanesini kazanabildi (4 beraberlik, 6 yenilgi). Beşiktaş da ilk golü yediği 8 resmi maçta hiç kazanamazken, 7 beraberlik yaşadı, birinde ise mağlup oldu. Bu yüzden 'geriye düşmemek' iki takım için de bu akşam çok çok önemli.