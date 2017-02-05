İlk golü yiyenin işi zor
F.Bahçe bu sezon ilk golü yediği 11 karşılaşmanın sadece bir tanesini kazanabildi (4 beraberlik, 6 yenilgi). Beşiktaş da ilk golü yediği 8 resmi maçta hiç kazanamazken, 7 beraberlik yaşadı, birinde ise mağlup oldu. Bu yüzden 'geriye düşmemek' iki takım için de bu akşam çok çok önemli.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
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