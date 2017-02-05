Hasan Çetinkaya'nın kafası kanadı
Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın kafası tribünlerden gelen yabancı bir cisim yüzünden kanadı.
Maç sonu tribünlerden atılan yabancı cisimlerden biri Çetinkaya'nın başına isabet etti. Kafasının ön kısmı açılan Çetinkaya'nın ilk tedavisi kulüp doktoru tarafından soyunma odasında yapıldı.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:02
- Kayserispor mesaisi başladı
Toplam 2
Yorum
Finziya gs kayseri pastirmasi olur sampiyonluk hayal bosuna mac seyrtmye gitmeyin zaten hakemler dogruyor ince ince bos yere kendmizi yipratmayalim
- Kayserispor mesaisi başladı
Toplam 2
Yorum
Gsli Yormayın lan adamları bırakın gitsinler evlerine maç günü gelsinler yeterli.Ama muslera sneijder çalışsın
- 20.30 | Beşiktaş - Fenerbahçe
Toplam 28
Yorum
pence bugun tarihi bir fark yiyebilir fener,ama hakem diye aglayip mizikcilik yok tamammi:)
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