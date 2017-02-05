Fenerbahçeli taraftarlar yola çıktı
Beşiktaş derbisi için Vodafone Arena'ya gitmek üzere Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde 15.00'ten itibaren toplanmaya başlayan sarı-lacivertli taraftarlar Kadiköy'ü stat atmosferine çevirdi.
Yaklaşık 2000 kadar Fenerbahçe taraftarı otobüslere bindirilerek toplu olarak polis eşliğinde Vodafone Arena'ya götürülecekler. Stad önünde yaklaşık 40 adet belediye otobüsünün peş peşe sıralanması Kurbağlıdere'den başlayıp, stadın önünden Kızıltoprak ışıklara kadar ulaştı.
Taraftarlar otobüslere bindirilip kontrollü bir şekilde polis eşliğinde tribündeki yerlerini almaları için Vodafone Arena'ya götürülecekler. Fenerbahçeli taraftarlar Belediye otobüslerinin içini de adeta tribüne çevirdi. Otobüs içinde bekleyenler tezahüratlara burada devam ediyor. Öte yandan deplasman tribünü olmasına rağmen bazı taraftarların küçük yaştaki çocuklarını da yanlarına alarak maça gitmek üzere hazırlık yaptıkları görüldü.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:38
- İntihar!
Toplam 42
Yorum
GSli1905 Macin sonu denisik olabilirdi,eyer o ofsayt Golü olmasaydi ve Emrenin net koyu Kirmizi Karti verilseydi.Oynamaya göre kim Hak etti derseniz,Basaksehir hak etti derim !
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 87
Yorum
GSli1905 Aynen,Selcuk 3 mio ne veriyor ? Bruma Zam isteyince yer yerinden oynuyor !!!!
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 87
Yorum
GSli1905 Kalkavanin FB li oldugunu DÜNYA biliyor,o Macda elinden geleni yapti ama GS DIŠLI cikti !!!
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