Alex frikikten ilk Taffarel’e atmış
Alex de Souza'nın biyografisinde paylaştığı hatıraları gündemi oluşturmaya devam ediyor.
Brezilyalı efsane kariyerindeki ilk frikik golünü Galatasaray'ın eski kalecisi Claudio Taffarel'e atmış. Duran top uzmanı olan unutulmaz futbolcu, 21 Ağustos 1996'da Coritiba forması giyerken o günlerde Atletico Mineiro için ter döken eski Cimbomlu Tafferel'i frikikten avlamış.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
Alex frikikten ilk Taffarel’e atmış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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