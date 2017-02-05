 Alex frikikten ilk Taffarel’e atmış – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Alex frikikten ilk Taffarel’e atmış

    Alex frikikten ilk Taffarel’e atmış

    'nın biyografisinde paylaştığı hatıraları gündemi oluşturmaya devam ediyor.

    Brezilyalı efsane kariyerindeki ilk frikik golünü 'ın eski kalecisi 'e atmış. Duran top uzmanı olan unutulmaz futbolcu, 21 Ağustos 1996'da forması giyerken o günlerde Atletico Mineiro için ter döken eski Cimbomlu Tafferel'i frikikten avlamış.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:53
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