 Wiel, 29’una bastı – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    Wiel, 29’una bastı

    Wiel, 29’una bastı
    Sarı-lacivertli takımın affedilen Hollandalısı Gregory van der Wiel, dün doğum gününü kutlayarak ikinci bir sevinç yaşadı. Fenerbahçe Kulübü, 29 yaşına basan Wiel için twitter'dan "mutlu yıllar" mesajı paylaştı.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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