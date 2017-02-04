Salih’in morali altüst
Kayseri maçında sakatlanan Salih Uçan'ın morali altüst... Tam düzenli oynamaya başlamışken sakatlık engeline takılan 23 yaşındaki futbolcunun yakın çevresine "Hocamın gözüne girmiştim. Böyle şanssızlık olur mu? Bu nasıl kaderdir böyle" diyerek hayıflandığı dile getirildi.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
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FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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