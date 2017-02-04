 Salih’in morali altüst – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    Salih’in morali altüst

    Salih’in morali altüst
    Kayseri maçında sakatlanan Salih Uçan'ın morali altüst... Tam düzenli oynamaya başlamışken sakatlık engeline takılan 23 yaşındaki futbolcunun yakın çevresine "Hocamın gözüne girmiştim. Böyle şanssızlık olur mu? Bu nasıl kaderdir böyle" diyerek hayıflandığı dile getirildi.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:08
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