 Köybaşı 9 ay sonra – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    Köybaşı 9 ay sonra

    Köybaşı 9 ay sonra

    F.Bahçe'ye sezon başında Beşiktaş'tan transfer olan , yarın eski takımına karşı mücadele etmek için teknik direktör Advocaat'tan şans bekliyor.

    7 yıl formasını giydiği Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra F.Bahçe'ye imza atan milli futbolcu, Vodafone Arena'ya 266 gün sonra çıkacak. Köybaşı, forma giyerse Dolmabahçe'deki yeni stada ilk kez rakip olarak çıkacak.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:58
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