Advocaat, Vodafone Arena’daki dev maç öncesi Samandıra’da ‘damardan’ konuşmalarına devam ediyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, dün oyuncularıyla saha ortasında bir toplantı gerçekleştirip, derbi ile ilgili uyarılar yaptı. Maçın önemine ilişkin hatırlatmalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Maçta motivasyonumuz ve kazanma inancımız en üst noktada olmalı. Sizden daha önce korkmadan oynamanızı istemiştim; bunu bugün yine tekrar ediyorum. Rakip güçlü ama unutmayın ki onlar da bizden çok çekiniyor. Kazanma isteğinizi hissedebiliyorum. Bunu sahada da göstermeliyiz" ifadesini kullandı.



'AÇIK KOLLAYACAĞIZ'

Futbolcularından derbide ileride baskı kurarak gereksiz yere enerjilerini harcamamalarını isteyen Dick Advocaat, dün bunu bir kez daha hatırlatırken, 'açık kollayacaklarını' söyledi. Defansif tedbirlere önem veren kurt hoca, "Devreyi gol yemeden kapatırsak kazanma şansımız yükselir" diye konuştu