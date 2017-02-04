Karavaiev de çok heyecanlı
Ara transferde kadroya katılan Karavaiev de yarınki derbiyi heyecanla bekliyor. Ukraynalı futbolcu, Advocaat'ın forma vermesi durumunda sarı-lacivertli takımda ilk kez bir derbi mücadelesine çıkacak. Zorlu mücadelenin kendisi için çok büyük bir deneyim olacağını dile getiren 24 yaşındaki futbolcu, "Ukrayna'da böyle maçlara çıktım ama Türkiye gibi bir futbol ülkesinde derbi atmosferini çok merak ediyorum" dedi.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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