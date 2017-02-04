 Karavaiev de çok heyecanlı – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    de çok heyecanlı

    Karavaiev de çok heyecanlı
    Ara transferde kadroya katılan de yarınki derbiyi heyecanla bekliyor. Ukraynalı futbolcu, Advocaat'ın forma vermesi durumunda sarı-lacivertli takımda ilk kez bir derbi mücadelesine çıkacak. Zorlu mücadelenin kendisi için çok büyük bir deneyim olacağını dile getiren 24 yaşındaki futbolcu, "Ukrayna'da böyle maçlara çıktım ama Türkiye gibi bir futbol ülkesinde derbi atmosferini çok merak ediyorum" dedi.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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