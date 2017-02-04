Gol atın baklava sizin!
Volkan moralleri yükseltmek için idmanda oyunlar oynatıyor, birlik yemeği düzenliyor
Takımdaki olumsuz havayı değiştirmek için kolları sıvayanlardan biri de Volkan Demirel. Motivasyonu yükseltmek için Mehmet Topal'la birlikte büyük çaba harcayan kaptan, antrenmanlarda arkadaşlarıyla sık sık iddiaya girerek onları daha sıkı çalışmaya teşvik ediyor. Tecrübeli eldiven, özellikle şut idmanlarında sık sık "Ceza alanı dışından gol atabilen olursa size baklava alacağım" diyerek çalışmaları daha eğlenceli bir hale getirmeye çalışıyor.
Ayrıca Volkan'ın isteğiyle bundan sonra antrenman günlerinde sabah kahvaltısı ve öğle yemeğine birlikte gitme kararı alındı. Daha önce de benzer bir uygulamayla arka arkaya zaferler kazanan sarı-lacivertliler, dünkü idman sonrası birlikte yemek yediler.
Ayrıca Volkan'ın isteğiyle bundan sonra antrenman günlerinde sabah kahvaltısı ve öğle yemeğine birlikte gitme kararı alındı. Daha önce de benzer bir uygulamayla arka arkaya zaferler kazanan sarı-lacivertliler, dünkü idman sonrası birlikte yemek yediler.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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