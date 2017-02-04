Fernandao gözden düştü

F.Bahçe’de son dönemde skor yükünü omuzlayan sambacı, Kayseri yenilgisi sonrası güvenleri sarstı, bir anda 3. forvet konumuna düştü

Son dönemde ligde ve kupada attığı gollerle kendini kanıtlayan Jose Fernandao, bir maçta çok şey yitirdi. 4-1 kaybedilen Kayserispor karşılaşması sonrası en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş derbisinde büyük ihtimalle yedek oturacak. Derbide ileri uçtaki ismin Robin Van Persie olması bekleniyor. Afrika Kupası'ndan dönen Moussa Sow'un da bu görev için şansı var.



RAKİPLERİ BİR ANDA ARTTI

Sow 'un yanı sıra affedilen Emenike de Fernandao'nun takım içindeki rakipleri oldular. Fernandao şimdilik Advocaat'ın forvetteki üçüncü tercihi gibi duruyor. Emenike de şans bulup kendini gösterirse işi daha da zorlaşacak.