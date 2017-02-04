F.Bahçe hakkında küstah yorum
Corinthians’ın Rodriguinho’yu Fener’e vermemesi için Brezilya’da haddi aşan bir yorum yapıldı. Eski futbolcu Baiano: “Diego’yu para verip gönderen Türkler, Rodriguinho’yu da aynı şekilde geri yollardı”
Fenerbahçe'nin ara transferin son günlerinde kadrosuna katmak için çalıştığı ancak sonuca ulaşamadığı Corinthians'lı Rodriguinho konusunda haddi aşan bir yorum yapıldı.
Brezilya kanalı Sport TV'de bu transfer girişimi değerlendiren eski futbolcu Fernando Baiano, Corinthians'ın 28 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe'ye satmayarak hata ettiğini söyledi. Fakat bu hatayı şu küstahça sözlerle dile getirdi: "Daha dün Diego'yu parasını vererek yetersiz diye gönderen Türkler, yarın Rodriguinho'yu da aynı şekilde gönderirdi. Corinthians'ın tek kaybı 3-4 ay Rodriguinho'suz oynamak olurdu. Havadan 2 milyon euro kazanılırdı."
Brezilya kanalı Sport TV'de bu transfer girişimi değerlendiren eski futbolcu Fernando Baiano, Corinthians'ın 28 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe'ye satmayarak hata ettiğini söyledi. Fakat bu hatayı şu küstahça sözlerle dile getirdi: "Daha dün Diego'yu parasını vererek yetersiz diye gönderen Türkler, yarın Rodriguinho'yu da aynı şekilde gönderirdi. Corinthians'ın tek kaybı 3-4 ay Rodriguinho'suz oynamak olurdu. Havadan 2 milyon euro kazanılırdı."
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
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FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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