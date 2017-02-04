 F.Bahçe hakkında küstah yorum – Fotomaç – 04 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe hakkında küstah yorum

    F.Bahçe hakkında küstah yorum

    Corinthians’ın ’yu Fener’e vermemesi için Brezilya’da haddi aşan bir yorum yapıldı. Eski futbolcu Baiano: “Diego’yu para verip gönderen Türkler, Rodriguinho’yu da aynı şekilde geri yollardı”

    Fenerbahçe'nin ara transferin son günlerinde kadrosuna katmak için çalıştığı ancak sonuca ulaşamadığı Corinthians'lı Rodriguinho konusunda haddi aşan bir yorum yapıldı.

    Brezilya kanalı Sport TV'de bu transfer girişimi değerlendiren eski futbolcu Fernando Baiano, Corinthians'ın 28 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe'ye satmayarak hata ettiğini söyledi. Fakat bu hatayı şu küstahça sözlerle dile getirdi: "Daha dün Diego'yu parasını vererek yetersiz diye gönderen Türkler, yarın Rodriguinho'yu da aynı şekilde gönderirdi. Corinthians'ın tek kaybı 3-4 ay Rodriguinho'suz oynamak olurdu. Havadan 2 milyon euro kazanılırdı."
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe hakkında küstah yorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.