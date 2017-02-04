‘Biz Fenerbahçeyiz’ kozu
Fenerbahçe'de hayati değer taşıyan Beşiktaş maçı öncesinde adeta seferberlik ilan edilirken, yönetim "Biz Fenerbahçeyiz" temasını motivasyon unsuru olarak işliyor. Hem başkan Aziz Yıldırım, hem Mahmut Uslu, hem de takımın ağabeyleri, her fırsatta "Biz Fenerbahçe'yiz" diyerek takımı motive etmeye çalışıyorlar.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
Toplam 14
Yorum
FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
Toplam 9
Yorum
ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
‘Biz Fenerbahçeyiz’ kozu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.