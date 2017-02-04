 ‘Biz Fenerbahçeyiz’ kozu – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    ‘Biz Fenerbahçeyiz’ kozu

    ‘Biz Fenerbahçeyiz’ kozu
    'de hayati değer taşıyan Beşiktaş maçı öncesinde adeta seferberlik ilan edilirken, yönetim "Biz Fenerbahçeyiz" temasını motivasyon unsuru olarak işliyor. Hem başkan Aziz Yıldırım, hem Mahmut Uslu, hem de takımın ağabeyleri, her fırsatta "Biz Fenerbahçe'yiz" diyerek takımı motive etmeye çalışıyorlar.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:17
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