‘Biz büyük maçları iyi oynarız’
Kanarya'nın usta stoperi Skrtel, yarınki derbi öncesi camiaya umut verdi. Sarı-lacivertlilerin büyük mücadelelerde daha iyi oynadığını hatırlatan savunmacı, "Bu, Kayseri maçına benzemez. Bizim takım büyük maçlarda nasıl oynayacağını bilir, kazanacağız" diye konuştu.
BİZİM KALEYİ GÖREMEYECEKLER
Savunmanın yapı taşı Simon Kjaer de iddialı konuştu. Ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Beşiktaş'a hiç pozisyon vermediklerini hatırlatan Danimarkalı stoper, "Beşiktaş'a yine aynı baskıyı yapıp, gol şansı tanımayacağız. Bizim kaleyi göremeyecekler" ifadesini kullandı
BİZİM KALEYİ GÖREMEYECEKLER
Savunmanın yapı taşı Simon Kjaer de iddialı konuştu. Ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Beşiktaş'a hiç pozisyon vermediklerini hatırlatan Danimarkalı stoper, "Beşiktaş'a yine aynı baskıyı yapıp, gol şansı tanımayacağız. Bizim kaleyi göremeyecekler" ifadesini kullandı
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
Toplam 14
Yorum
FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
Toplam 9
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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