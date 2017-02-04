 ‘Biz büyük maçları iyi oynarız’ – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    ‘Biz büyük maçları iyi oynarız’

    ‘Biz büyük maçları iyi oynarız’
    Kanarya'nın usta stoperi Skrtel, yarınki derbi öncesi camiaya umut verdi. Sarı-lacivertlilerin büyük mücadelelerde daha iyi oynadığını hatırlatan savunmacı, "Bu, Kayseri maçına benzemez. Bizim takım büyük maçlarda nasıl oynayacağını bilir, kazanacağız" diye konuştu.

    BİZİM KALEYİ GÖREMEYECEKLER
    Savunmanın yapı taşı Simon Kjaer de iddialı konuştu. Ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Beşiktaş'a hiç pozisyon vermediklerini hatırlatan Danimarkalı stoper, "Beşiktaş'a yine aynı baskıyı yapıp, gol şansı tanımayacağız. Bizim kaleyi göremeyecekler" ifadesini kullandı
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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