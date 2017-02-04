Biraz moralimiz bozuldu ama geçti

Şener Özbayraklı, Beşiktaş mücadelesini, "Zamanlaması harika bir maç" diye nitelendirildi.

Bu karşılaşmanın önemini sürekli kendi aralarında konuştuklarını belirten milli futbolcu, "Çok iyi hazırlanıyoruz. Herkes Beşiktaş'ı favori görüyor ama derbiyi kazanan taraf biz olacağız" iddiasında bulundu. Ligde biraz geride kaldıklarını, buna rağmen kaybedilen çok şey olmadığını vurgulayan Şener, "Biraz moralimiz bozuldu ama atlatıyoruz. 4-5 maçlık bir seri yakalarsak yeniden iddialı konuma geliriz" dedi.