Biraz moralimiz bozuldu ama geçti
Şener Özbayraklı, Beşiktaş mücadelesini, "Zamanlaması harika bir maç" diye nitelendirildi.
Bu karşılaşmanın önemini sürekli kendi aralarında konuştuklarını belirten milli futbolcu, "Çok iyi hazırlanıyoruz. Herkes Beşiktaş'ı favori görüyor ama derbiyi kazanan taraf biz olacağız" iddiasında bulundu. Ligde biraz geride kaldıklarını, buna rağmen kaybedilen çok şey olmadığını vurgulayan Şener, "Biraz moralimiz bozuldu ama atlatıyoruz. 4-5 maçlık bir seri yakalarsak yeniden iddialı konuma geliriz" dedi.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
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FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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