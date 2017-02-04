 Ben sahada özür dilerim – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    Ben sahada özür dilerim

    Ben sahada özür dilerim

    Yönetimin FB TV’den ya da sosyal medya hesaplarından Advocaat’tan özür dilemesini istediği Nijeryalı futbolcu, bunu reddetti. “Ben sahada özür dilerim” diyerek, sadece forma giymesi halinde buzları eriteceği mesajını verdi...

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve Dick Advocaat'a rağmen yönetimin aldığı kararla affedilen Emenike ve Van der Wiel, buna rağmen Hollandalı hocayla buzları eritmedi. İki futbolcu da kendi havalarında... Kimseyle fazla muhatap olmadan işlerini yapmaya çalışıyorlar. Hocayla ilişkileri alt düzeyde. Yüzlerinde, yeniden takıma katılmalarının sevincine dair hiçbir işaret yok. Oysa yönetim hem 'yi hem de Van der Wiel'i yeniden kazanmak istiyor. Bunun yolu, oyuncuların teknik heyetle aralarının iyi olmasına bağlı. Yönetim bu amaçla Emenike ve Wiel'le birer görüşme yaparak Advocaat'tan özür dilemelerini istedi.

    Bunun için FB TV'yi kullanabilecekleri, özrü isterlerse de sosyal medya hesaplarından da yapabilecekleri kendilerine iletildi. Ancak gerek Emenike gerekse de Van der Wiel, hocadan özür dilemeye yanaşmadılar. Kendisi hakkındaki açıklamaları nedeniyle Dick Advocaat'a kızgın olan Emenike'nin, "Ben ancak sahada özür dilerim. Oynar ve golümü atarım; bunu özre sayarsınız" dediği belirtildi. Nijeryalı futbolcu bu yanıtıyla sadece forma giymesi halinde buzları eriteceğinin mesajını vermiş oldu. Wiel'in de "Ben özür dileyecek bir şey yapmadım" dediği öğrenildi.

    AFFEDiLMESiNE RAĞMEN GERi ADIM ATMIYOR
    1.5 ay aranın ardından yeniden takıma dönen Emenike'nin, buna rağmen Advocaat'a kızgınlığı geçmedi. Takım arkadaşlarıyla da fazla içli dışlı olmayan Emenike'nin derbi maçta oynatılması beklenmiyor. Bu anlamda Van der Wiel'in de şansı çok zayıf görünüyor.

    Emre BOL
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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